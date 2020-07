Langenhagen

Die Polizei hat einen 36 Jahre alten Mann gefasst, der zwischen Februar und Juli rund um das City Center Langenhagen (CCL) falsche Parkknöllchen ausgestellt haben soll. Der bereits im Kommissariat hinlänglich bekannte Langenhagener schweigt zu den Vorwürfen. Mehr noch, er weist sie gar von sich, berichtet auf Anfrage Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Betroffene Autofahrer hätten sich im Kommissariat gemeldet und so die Ermittlungen zum Laufen gebracht.

Zehn betroffene Autofahrer zahlen Strafe

Allerdings dürften die Ausflüchte dem Mann Bunkes Angaben zufolge wenig nützen. Denn wegen der offiziell wirkenden Parkknöllchen der in der Tat existierenden Firma Fair Parken hatten zehn Autofahrer die vermeintlich fällige Strafe von jeweils 24,90 Euro überwiesen. Und dieser Eingang sei auch auf dem Konto des 36-Jährigen festgestellt worden, berichtet Bunke.

Anzeige

Wie viele Autofahrer letztlich als Falschparker in den vergangenen Monaten in Langenhagen ein derartiges Ticket von dem 36-Jährigen hinter dem Scheibenwischer klemmen hatten, steht derzeit noch nicht fest. Gegen den Mann ist wegen Betrugs ein Strafverfahren eingeleitet worden. Bunke dankt in diesem Zusammenhang der „echten“ Firma Fair Parken sowie der beteiligten Bank für die gute Zusammenarbeit während der Ermittlungen. „Denn so konnte weiterer Schaden verhindert werden“, sagt der Ermittlungsleiter.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke