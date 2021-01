Langenhagen

Im Januar wird es keine politische Präsenzsitzung in der Stadt Langenhagen mehr geben. Der Ratsvorsitzende Andreas Friedrich ( CDU) hat in Abstimmung mit der Verwaltung die Sitzung des Rates im Januar abgesagt. Bis auf den Verwaltungsausschuss fallen auch die anderen Ausschusssitzungen aus. Die sich in den vergangenen Tagen rasant entwickelnde Zahl der Neuinfizierten habe ihn dazu veranlasst, schreibt Friedrich. „Der Rat der Stadt Langenhagen tagt in regelmäßigen Abständen von vier Wochen unter Berücksichtigung der geltenden Regeln. Doch es bleibt immer das Risiko, dass es zu einer Infektion eines Mitglieds oder mehreren Mitgliedern des Rates kommt.“

Bürgermeister Heuer will im Februar wieder vor Ort tagen

Friedrich hatte gar dafür plädiert, auch die weiteren kommenden Sitzungen wegen der pandemischen Lage abzusagen und nicht aufschiebbare Entscheidungen auf den Verwaltungsausschuss zu übertragen. Doch Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) präferiert eine andere Lösung. Weil für die Sitzung Ende Februar der Haushalt der kommenden beiden Jahre auf der Tagesordnung stehen soll, will Heuer den Rat voraussichtlich vor Ort tagen lassen – um Rechtssicherheit zu haben.

SPD forderte zuletzt, nur noch online zu tagen

Den Absagen ging eine wochenlange Diskussion um die Sicherheit der Mitglieder bei Präsenzsitzungen sowie die Vorbildrolle der politischen Gremien in der Pandemie voraus. Zuletzt hatte die SPD gefordert, die Sitzungen fortan nur noch online durchzuführen. Die Partei hatte auch die Mehrheit der meisten Fraktionen hinter sich. Einzig die Fraktion des Bündnisses unabhängiger Bürger Langenhagen ( BBL) sprach sich weiterhin für Präsenzsitzungen aus.

Bei Onlinesitzungen bestünde die Gefahr, dass eben jene Gegner rechtlich etwas anfechten könnten, sagt Heuer. Er müsse die Haushaltsbeschlüsse aber rechtssicher umsetzen können. „In anderen Kommunen kann man Onlinesitzungen vielleicht experimentell durchführen“, sagt Heuer im Hinblick auf die häufigen Streitigkeiten im Rat der Stadt Langenhagen – insbesondere zwischen Verwaltung und BBL.

Heuer lässt Option für Onlinesitzungen ab Februar offen

Dennoch wollte der Bürgermeister künftigen Onlinesitzungen des Rates keine komplette Absage erteilen. Sie seien etwa in einer Hybridvariante ab Februar denkbar. Dabei wären nur wenige Ratsmitglieder sowie Bürger vor Ort anwesend und die anderen per Video zugeschaltet. Dies komme aber nur infrage, wenn die Ausschusssitzungen, die fortan online laufen sollen, ein gutes Feedback bringen würden und nicht mit Anfechtungen seitens der Mitglieder zu rechnen sei.

In einem Schreiben vom Sonntag an den Bürgermeister, das dieser Zeitung vorliegt, hatte der BBL-Fraktionsvorsitzende Jens Mommsen Heuer noch einmal scharf für die Absage der Sitzung im Januar kritisiert und ihm vorgeworfen, der Stadt großen Schaden zuzufügen. „Die Bürgerinnen und Bürger kostet ihre Weigerung, die Arbeit fortzusetzen, Millionen“, heißt es darin.

CDU-Vorsitzende: Aktuelle politische Debatte unfassbar

Die Langenhagener CDU-Vorsitzende Jessica Golatka kommentiert das Schreiben von Mommsen scharf. Sie halte die aktuelle politische Debatte für unfassbar. „Das ist der schlechte Versuch, in unsicheren Zeiten noch weitere Unsicherheit zu schüren. Jeder, der bis drei zählen kann, hat inzwischen begriffen, dass wir nur die nötigsten Treffen stattfinden lassen sollten.“ Jeder, der meine, der Rat der Stadt und die Verwaltung würden die Pandemie als Ausrede nutzen, um Arbeit nicht zu erledigen, habe etliches nicht begriffen, so Golatka.

Weil die Sitzung im Januar ausfällt, sollen die Ratsmitglieder nun erstmals per sogenanntem Umlaufverfahren über die Themen abstimmen. Auf der reduzierten Tagesordnung für die abgesagte Sitzung befinden sich nach Angaben der Verwaltung die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in der Wasserwelt, das Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen sowie der Bebauungsplan östlich Hermannsburger Straße.

