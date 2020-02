Studienreisen der VHS führen nach Italien und England

Langenhagen

Eine siebentägige Flugstudienreise der Volkshochschule führt vom 18. bis 24. Mai nach Venetien, der vielseitigen Landschaft im Nordosten Italiens, die bereits von den Römern bewohnt und kultiviert wurde. Neben Stadtführungen durch die Städte Vincenza, Padua und Venedig stehen beispielsweise eine Schifffahrt auf dem Brenta-Kanal sowie die Besichtigung von Villen, Palästen, des Teatro Olimpico Vincenza und des Botanischen Gartens auf dem Programm.

Nur wenige Wochen später wird es für Englandfans interessant: Vom 23. bis 30. Juni erkunden die Reisenden auf einer Studienreise mit dem Bus acht Tage das Gebiet der Cotswolds, den Geburtsort Shakespeare, Stratford-upon-Avon, die walisische Südküste, den berühmten Garten von Sissinghurst und Windsor Castle.

Das detaillierte Programm für die beiden Reisen und die Anmeldeformulare sind in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Eichenpark und im VHS-Treffpunkt erhältlich. Anmeldeschluss ist der 14. Februar. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax an die Nummer (0511) 73079718 oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung