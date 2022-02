Langenhagen

Bis weit in den Sonnabend hat Sturmtief „Zeynep“ die Ortsfeuerwehren in Langenhagen gefordert: Die 120 Einsatzkräfte mussten nach Aussage von Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert insgesamt 43-mal ausrücken. „Die Schäden ziehen sich quer durch das gesamte Stadtgebiet, Schwerpunkte liegen in der Kernstadt und in Kaltenweide“, sagte Bommert am Sonnabendnachmittag.

Seinen Angaben zufolge hatte die Feuerwehr am Freitag um 18 Uhr eine Einsatzleitung in der Wache an der Konrad-Adenauer-Straße eingerichtet, die bis 3 Uhr alle Alarmierungen koordinierte. Diese betrafen zum Teil die Feuerwehr selbst: So mussten die Freiwilligen in Godshorn eine Birke beseitigen, die auf das Gerätehaus zu stürzen drohte. Baum auf Haus, Baum auf Straße, Baum auf Auto: So lauteten die meisten Notrufe, die die Feuerwehr erreichten. In Schulenburg beschädigte eine 20 Meter hohe Tanne ein Haus an der Tannenstraße, die Feuerwehr musste den Baum beseitigen.

Radweg in Godshorn bleibt gesperrt

Außerdem stürzten mehrere Bäume an der Dorfstraße in Schulenburg um, einer begrub einen silberfarbenen Mercedes unter sich. „Diese Einsätze bergen ein gewisses Risiko“, sagte Bommert: Wenn ein Baum auf ein Hindernis falle, dann stehe der Stamm unter einer gewissen Spannung. Beim Sägen müssten die Feuerwehrleute dann darauf achten, dass der Baum beim Schnitt nicht in die falsche Richtung schnelle.

Der Feuerwehrsprecher geht davon aus, dass das Beseitigen der Schäden noch einige Tage andauern wird. So hätten die Einsatzkräfte unter anderem in Godshorn einen Radweg gesperrt, auf den mehrere Bäume gefallen waren. Diese müsse die Stadt Langenhagen dann am Montag entfernen, sagte Bommert.

Von Antje Bismark