Langenhagen

Während Orkan „Ylenia“ für die Langenhagener Feuerwehren mit nur neun Einsätzen vergleichsweise glimpflich verlaufen war, traf Nachfolger „Zeynep“ einen Tag später das Stadtgebiet mit voller Wucht – das zeigt die Bilanz der Feuerwehr. In der Vorbereitung auf die nötigen Einsätze war darum am vergangenen Freitagabend die zentrale Koordinierung vom Feuerwehrhaus Langenhagen aus übernommen worden.

„Zu Spitzenzeiten waren rund 120 Einsatzkräfte der sechs Ortsfeuerwehren im Einsatz“ berichtete Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. „Vor allem galt es, Straßen frei zu räumen, Gartenhütten und andere bewegliche Gegenstände zu sichern oder unzählige Bäume zu zersägen.“ Die Feuerwehren seien immer dann tätig geworden, wenn eine potenzielle Gefahr bestanden habe.

Kaltenweide und Langenhagen besonders gefordert

Insgesamt seien 64 Einsatzstellen angefahren worden, bilanzierte Bommert. Fünfmal drohte ein Baum auf ein Haus zu fallen, dreimal auf ein Auto, 38-mal kippte ein Baum auf eine Straße oder einen Gehweg – oder drohte zumindest zu kippen. 13-mal mussten die Rettungskräfte aus anderen Gründen ausrücken, etwa weil sich ein Werbeschild oder Dachziegel gelöst hatten. Auch eine Blechhütte war verweht worden. Gefordert waren insbesondere die Feuerwehren Kaltenweide und Langenhagen. In deren Zuständigkeitsbereichen waren auch bis weit in den Sonnabendnachmittag hinein Einsätze nötig.

Ein kleiner Einsatzstab unter der Leitung des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Oliver Schütte koordinierte bis um 3 Uhr am Sonnabendmorgen alle Langenhagener Einsätze. Nach Auflösung der zentralen Lageführung wurden die Ortsfeuerwehren wieder durch die Regionsleitstelle alarmiert.

Einsätze laufen auch noch am Montag

Die Orkanausläufer forderten die ehrenamtlichen Kräften bis in den Montag hinein. Noch am Montagnachmittag mussten sie um 16.01 Uhr in die Straße Am Pferdemarkt ausrücken. Von einem Gebäudedach hatten sich Dachziegel gelöst und drohten, auf die Straße zu fallen. Zum Glück blieben diese allerdings verkeilt in der Dachrinne liegen und konnten mithilfe einer Drehleiter entfernt werden. Am Vormittag rückten die Feuerwehrleute um 9.39 Uhr zur Baustelle des neuen Gymnasiums aus, weil dort ein vom Sturm geschädigter Baum umzustürzen drohte. Dort war ein Einsatz nicht nötig, für weitere Maßnahmen ist die Stadt Langenhagen zuständig.

Spektakulär war der Einsatz am Sonntag um 0.10 Uhr an der S-Bahn-Strecke in Krähenwinkel. Dort hatte sich ein umgestürzter Baum in der Oberleitung verfangen, die nach der Abschaltung des Stroms geerdet werden musste. Erst danach konnten die Feuerwehrleute den Baum beseitigen.

Von Andreas Krasselt