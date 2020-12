Langenhagen

„Wir sind zu reich, um Menschen in unserer Stadt auf der Strecke zu lassen“, sagt Tim Julian Wook, neu gewählter Co-Vorstand des SPD-Ortsvereins Langenhagen. Aus diesem Grund hat er mit seiner Amtskollegin Anja Sander eine Spendenaktion ins Rollen gebracht – mit Erfolg. Das Ergebnis: Gut 550 Pakete Kaffee im Wert von knapp 3000 Euro sind zusammengekommen und konnten nun an die Langenhagener Tafel übergeben werden.

Kaffee gibt es nach Auskunft von Tafelchefin Jutta Holtmann normalerweise „nur ganz, ganz selten“. Sie kann sich das nach eigenen Angaben nicht so recht erklären – auch angesichts ihres mittlerweile großen Kreises an Spendern. Aus diesem Grund ist Holtmann genau wie ihre Vorstandskollegin Heidrun Mühlbauer über dieses besondere Präsent zu Weihnachten richtig froh. „Wir freuen uns, dieses an unsere Kunden weitergeben zu können“, sagt die Tafelvorsitzende. Beide Frauen loben die Initiative der SPD, in diesen Zeiten auch an die Tafel zu denken und sprechen von einer „tollen Idee“.

Die Kunden aus Langenhagen, der Wedemark und Isernhagen erhielten die letzte Gabe in diesem Jahr am Freitag, 18. Dezember. Die Tafelverantwortlichen hoffen, trotz Corona-Lockdown ihre Arbeit am 5. Januar wieder aufnehmen zu können. Doch ob das klappt, wissen aktuell weder Holtmann noch Mühlbauer.

Menschen kommen Spendenaufruf rasch nach

„In nur eineinhalb Wochen sind viele Bürgerinnen und Bürger dem Spendenaufruf der SPD für einen Weihnachtskaffee gefolgt“, berichtet Wook. Damit hätten sie bei der Aktion „ein Zeichen des Zusammenhalts in unserer Stadt gesetzt“. Neben Geldspenden haben ihm auch zahlreiche Menschen Kaffeepäckchen vor die Haustür gestellt. Das habe ihn nicht nur gefreut, sondern regelrecht gerührt.

Sander macht indes deutlich, dass diese Aktion nur ein Aufschlag sei. Sie und Wook seien als Parteichefs in Langenhagen angetreten, um neue Wege zu beschreiten. Und dazu gehöre auch diese Kaffee-Gabe. „Zu Weihnachten bieten sich Spendenaktionen natürlich an, aber auch über das ganze Jahr sollten die Tafel und viele weitere soziale Projekte unterstützt werden“, betont Sander, die am Freitag gemeinsam mit Wook und der SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori nicht nur den Kaffee an die Tafelverantwortlichen überreichte, sondern diesen auch an die Kunden verteilte.

Hilfe für bedürftige Menschen kommt an

„Sich für von Armut betroffene Menschen einzusetzen, gebührt größter Anerkennung“, betont Gamoori. Für sie sei die Tafel eine ganz wichtige Einrichtung. Deshalb wolle die SPD diese auch weiterhin nach Kräften unterstützen. Gleichwohl äußerte die junge Frau auch einige Sozialkritik: Es sei traurig, dass so eine Einrichtung in Deutschland immer noch erforderlich sei.

Mit Beginn der Aktion hatte die SPD Langenhagen in den sozialen Medien auch einige Kritik auf sich gezogen. So wurde moniert, dass der Ortsverein ja einen Teil der Spendensumme – 45 Cent eines jeden gespendeten Euros – an die Bundespartei abtreten müsse. Dem widerspricht Sander auch gar nicht. Das sei in den Statuten so verankert. Doch angesichts der Kaffeespende an die Tafel sei mit dem SPD-Bezirksverband vereinbart worden, dass der Ortsverein zwar die 45 Cent weiterleitet, aber vom eigenen Konto auf jeden gespendeten Euro sogar 50 Cent drauflegt. „Wir lassen uns diese Aktion durch die von wenigen geäußerte Kritik nicht kaputtmachen.“

Von Sven Warnecke