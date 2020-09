Langenhagen

Dass sich der Bahnhof Pferdemarkt in den vergangenen Jahren zu einem Schmuckstück entwickelt hat, wissen viele Langenhagener. Nun wird die teilweise wechselvolle Geschichte des Bahnhofs erzählt – in einem Video. Ein Freund der Familie Barsch, die das Gebäude 2013 in einer Auktion ersteigert hatte, stellt den Bahnhof in einem Zehn-Minuten-Film vor und gibt auch einen Einblick in die verschiedenen Etagen und Räume. Zu sehen sein wird der Film am Sonntag, 13. September, während des Tags des offenen Denkmals.

30 Stunden Arbeit für den Film

An der bundesweiten Aktion nehmen auch die Eigentümer Elke Barsch und ihr Sohn Florian teil. Von 14 bis 18 Uhr werden sie Führungen durch ihr Gebäude anbieten, außerdem können Besucher den Film auf Großbildleinwand sehen. Den Clip hat Florian Barsch im Vorfeld unter großem Aufwand gedreht, inklusive Nachbearbeitung und Schnitt belief sich die Arbeit nach seiner Schätzung auf rund 30 Stunden.

Der Film trägt den Titel „Mein Leben – der Bahnhof“ – und dabei gibt es wirklich viel zu erzählen. 1914 entwarf Ernst Möller in der Königlichen Eisenbahn-Direktion in Hannover das Bahnhofsgebäude auf Papier. Von 1920 bis 1921 entstand es. „Von daher ist es für uns ein guter Anlass, am Tag des offenen Denkmals teilzunehmen, denn das Gebäude feiert quasi das 100-jährige Bestehen“, sagt Elke Barsch.

Führung nur nach Anmeldung

Insgesamt vier Führungen wird es geben, zwischen 14 und 17 Uhr immer zur vollen Stunde. Um die coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten, sind jedoch nur Gruppen mit bis zu acht Personen zugelassen. Interessenten müssen sich vorab unter Telefon (01 52) 51 94 73 41 oder per E-Mail an geschaeftsstrassenmanagement@plan-werkstadt.de anmelden. Wer spontan vorbeikommen will, muss auf Restplätze hoffen. „Ein Besuch des Gebäudes lohnt sich sowieso. Denn es wird draußen viele Informationen zum Bahnhofsgebäude geben. Mit alten Plänen und Unterlagen“, sagt Martin Karsten, Geschäftsstraßenmanager der Stadt Langenhagen.

Der Bahnhof Pferdemarkt samt Vorplatz. Quelle: Sven Warnecke

Das ist der Tag des offenen Denkmals Der Tag des offenen Denkmals ist eine bundesweite Veranstaltung. Sie findet immer am zweiten Sonntag im September statt. Im Vorjahr nahmen 2700 Kommunen in ganz Deutschland teil. Rund 8000 Menschen schauten sich alte Häuser, Kirchen, Kloster, Bahnhöfe oder Schlösser an. Die Auflage im Jahr 2020, die unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ steht, fällt wegen der Corona-Pandemie ein wenig kleiner aus. Denn größere Veranstaltungen und Menschenansammlungen sind nicht möglich. Am Sonntag, 13. September, ist nach aktuellem Stand mit rund 1000 Orten zu rechnen, davon 50 in Niedersachsen. Unter www.tag-des-offenen-denkmals.de gibt es das Programm, das sich auch detailliert für Niedersachsen und Langenhagen anzeigen lässt. In Langenhagen nimmt außer dem Bahnhof Pferdemarkt auch das Stadtarchiv teil.

Und wer doch nur den Film schauen möchte, kann ihn ab 13. September im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de sehen. Eine weitere Alternative: einfach auf den Weg zum Bahnhof machen und diesen aus der Ferne genießen. Denn dank der Sanierung des Bahnhofsvorplatz hat sich dieser zum Jahresende 2019 zu einem Schmuckstück im Stil eines Naherholungsgebiets entwickelt.

Von Stephan Hartung