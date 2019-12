Godshorn

Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen aus zwei Sattelzugmaschinen Diesel abgezapft. Die Polizei berichtet am Mittwoch von etwa 550 Litern Kraftstoff.

Die Taten ereigneten sich beide an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn. Als Zeitraum gibt Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Langenhagen, Freitag bis Dienstag an. In einem Fall brachen die Unbekannten den Tank eines Mercedes Benz zwischen Montag etwa 15.45 und Dienstag gegen 5.45 Uhr auf. Bei dem anderen Lastwagen hantierten die Diebe zwischen Freitag gegen 16.40 Uhr und Dienstag etwa 14.30 Uhr herum.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke