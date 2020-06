Nach Sanierung - Terminal C am Flughafen Hannover-Langenhagen wieder in Betrieb

Die Sanierung des Terminals C am Flughafen Hannover-Langenhagen ist abgeschlossen. Dort starten und landen künftig Flugzeuge aus Ländern, die nicht dem Schengen-Abkommen angehören. Eine erste Maschine landete am Morgen aus Ankara.