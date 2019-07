Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Montag gegen 15 Uhr zu einem tierischen Einsatz an die Bahnhofstraße in Langenhagen ausgerückt. Dort hatten Passanten ein winzig kleines Eichhörnchen-Baby auf dem Gehweg entdeckt und den Notruf gewählt.

In der Folge sind die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel ausgerückt. Nach Auskunft von Ortsbrandmeister Kai Jüttner entdeckten die Einsatzkräfte dann noch drei weitere Jungtiere in einem angrenzenden Garten. Seinen Angaben zufolge wurden die vier Eichhörnchen möglicherweise vom Wind aus ihren Nest in einem hohen Nadelbaum – einem sogenannten Kobel – geweht.