Langenhagen

„Tolle Arbeitsatmosphäre“, „Man darf vieles selbst entscheiden“, „Hunde dürfen mit ins Büro“ – das und mehr loben Mitarbeiter der Langenhagener Firma dp elektronik an ihrem Arbeitgeber über das Bewertungsportal Kununu im Intenet. Das Magazin „Focus Business“ hat den Dienstleister für digitale Zeiterfassung und Schließanlagen jetzt auf dieser Basis als einen der „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ ausgezeichnet – und das bereits zum dritten Mal in Folge.

4,6 von möglichen fünf Sternen erhält die Firma im Durchschnitt in den 37 abgegebenen Bewertungen. Alle aktiven und ehemaligen Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber auf Kununu bewertet haben, empfehlen diesen auch weiter. „Focus Business“ vergibt die Auszeichnung als „Top-Arbeitgeber“ bereits ab 3,5 durchschnittlichen Sternen und einer sogenannten Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent.

Anzeige

Mitarbeiter sind die „wichtigsten Kunden“

Geschäftsführer Christian Maxin freut sich erwartungsgemäß über die Auszeichnung. Schließlich spiegele diese auch die Firmenphilosophie wider, wie er meint. „Meine wichtigsten Kunden sind meine Mitarbeiter – und das lebe ich in meinem Unternehmen auch.“ Die anonymen Bewertungen auf dem Onlineportal sprechen zumindest dafür: Hier attestieren die Mitarbeiter dem Unternehmen einen großen Zusammenhalt unter Kollegen. Zudem loben sie die modernen Arbeitsbedingungen und die Kommunikation. Einer oder eine hebt die guten Möglichkeiten zur Weiterbildung hervor. Der Arbeitgeber achte auf die „Work-Life-Balance seines Teams und veranstalte jährlich Team-Events“, schreiben zwei andere Beschäftigte.

Lesen Sie auch: Firma unterstützt die HAZ-Weihnachtshilfe

Unternehmen sitzt am Bahnhofsplatz

Die 1986 in Frankfurt gegründete und nun am Langenhagener Bahnhofsplatz ansässige Firma beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiter, zwölf davon in Langenhagen. Für seine Kunden hält das Unternehmen Lösungen für die elektronische Erfassung der Arbeitszeiten ihrer Beshäftigten via App parat. Neben der digitalen Zeiterfassung bietet die Firma auch Beratung zu elektronischen Schließsystemen und Zugangskontrollen an.

Das ist das Portal Kununu Arbeitgeber können sich über ihre Bewerber auf vielfältige Weise informieren – doch wo erfahren Arbeitnehmer etwas über ihren potenziellen Arbeitgeber? Weil sie sich diese Frage stellten, haben die Wiener Gründer Mark und Martin Poreda Kununu ins Leben gerufen. Aktuelle und ehemalige Angestellte können über das Onlineportal ihre Arbeitgeber anonym in 13 Kategorien bewerten. Gefragt werden sie nach Kriterien wie Arbeitsatmosphäre und Gehalt, aber auch nach Gleichberechtigung und Kommunikation. Sie können zwischen einem und fünf Sternen vergeben, aus denen Kununu eine Gesamtbewertung errechnet. Neben den Sternen können die Bewerter und Bewerterinnen auch Kommentare schreiben – das Unternehmen selbst kann darauf reagieren. Ob Firmen auch gefälschte Bewertungen erhalten, prüft Kununu nach eigenen Angaben mit einem Algorithmus. Man gehe zudem jedem individuellen Hinweis nach und verlange von Rezensenten gegebenenfalls Nachweise der Tätigkeit ein. Das Wort Kununu ist Suaheli und bedeutet „unbeschriebenes Blatt“ – das stehe für alle Unternehmen, die noch nicht auf Kununu bewertet wurden, schreibt die Firma auf ihrer Website. Seit 2013 gehört Kununu dem Betreiber des Karrierenetzwerks Xing.

Das Geschäftsmodell wachse stark aufgrund der Corona-Pandemie, sagt Maxin. So schütze die digitale Zeiterfassung Arbeitnehmer „vor Selbstausbeutung“, mache „Schluss mit der Zettelwirtschaft“ und helfe bei Stundenkonten und Urlaubsplanung, meint er. Maxins Unternehmen bedient mit der Software schon länger Behörden, inzwischen nach eigenen Angaben aber auch mehr und mehr Banken und Versicherungen.

IT-Firma erweitert Büroflächen und sucht noch Mitarbeiter

Aktuell erfährt die Firma nach eigener Auskunft einen regelrechten Andrang auf ihre digitalen Lösungen. Aus diesem Grund müsse die Firma keine Mitarbeiter entlassen oder Kurzarbeit anmelden, sagt der Geschäftsführer. Vielmehr suche man noch neue Kollegen für den Kundendienst. Zudem würden die Büroflächen Am Pferdemarkt von aktuell 200 auf dann 450 Quadratmeter mehr als verdoppelt.

Über andere Bewertungsportale bescheinigen auch Kunden der Firma ihr gutes Image: Sie loben etwa die Erreichbarkeit, den Service und das Knowhow des Langenhagener IT-Unternehmens.

Wer die Kununu-Bewertungen aus Mitarbeiterkreisen des Langenhagener Unternehmens komplett durchliest, bemerkt jedoch, dass offenbar selbst ein ausgezeichneter Arbeitgeber keinesfalls perfekt ist: So könne man sich am Mittagstisch häufig nicht zwischen den angebotenen Gerichten entscheiden, heißt es in einer eher kritischen Bewertung. Und zwei andere fordern, der Arbeitgeber könnte seinem Team noch mehr Obst zur Verfügung stellen.

Von Konstantin Klenke