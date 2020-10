Langenhagen

Die anhaltende Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in Langenhagen weiterhin fest im Griff. Gleichwohl ist die Zahl der Menschen ohne Job im September im Vergleich zum Vormonat um 143 auf 2448 leicht zurückgegangen. Die Erwerbslosenquote sprang von dennoch von 6 im Vergleichszeitraum des Vorjahrs auf nunmehr 8 Prozent. Das geht aus der am Mittwoch vorgestellten Statistik der Agentur für Arbeit in Langenhagen hervor.

Im September meldeten sich 311 Langenhagener neu ohne Job, 68 weniger als vor einem Jahr. Von dem leichten Minus sind Frauen und Männer aus jeder Altersgruppe gleichermaßen betroffen. Deutlich hat sich bei jungen Menschen der in vielen Branchen nunmehr übliche Ausbildungsbeginn zum 1. September ausgewirkt. Bei den unter 25-Jährigen ist eine deutliche Abnahme der Zahlen zu verzeichnen.

Junge Leute profitieren von Ausbildungsbeginn

In dem Monat haben 441 Menschen eine neue Arbeit gefunden – 50 weniger als im Vergleichsmonat 2019. Seit Januar haben sich 3571 Leute in der Stadt arbeitslos gemeldet, ein Minus von 207 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen 2877 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 925) gegenüber.

Der Bestand an offenen Stellen ist im August um 16 Arbeitsplätze auf 576 gestiegen. Arbeitgeber meldeten im September 131 unbesetzte Jobs, 93 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen in der Geschäftsstelle 1331 offene Arbeitsstellen ein – gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Abnahme von 564 Jobangeboten.

Von Sven Warnecke