Ein beißender Geruch liegt in der Luft, als sich Bürgermeister Mirko Heuer (CDU), Erster Stadtrat Carsten Hettwer und Projektleiterin Ramona Mellin jüngst ein eigenes Bild über den Neubau des Langenhagener Gymnasiums an der Theodor-Heuss-Straße machen. In präziser Handarbeit wird auf den Fluren des etwa 42.000 Quadratmeter großen Komplexes flüssiger Gussasphalt verteilt. Das neue Zuhause des Langenhagener Gymnasiums nimmt immer mehr Form an.

Bürgermeister Mirko Heuer, Projektleiterin Ramona Mellin und Erster Stadtrat Carsten Hettwer in der großen Sporthalle des Neubaus. Quelle: Curdt Blumenthal

Zeitplan für Neubau des Langenhagener Gymnasiums soll eingehalten werden

In vier baugleiche Cluster ist der rund 100 Millionen teure L-förmige Neubau unterteilt. Am weitesten fortgeschritten ist die Baustelle in Cluster A. Hier ist die sogenannte Baudichtigkeit bereits vollbracht. Auch der erste von zwei Anstrichen läuft gerade auf Hochtouren.

Bereits in etwa sieben Monaten, zu Beginn des nächsten Schuljahres, soll das riesige Schulgebäude bezugsfertig sein. „Im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass wir den Zeitplan einhalten können“, sagt Hettwer, der als Erster Stadtrat auch gleichzeitig Bauleiter des Projekts ist. Möglicherweise komme es dann allerdings zunächst nur zur Teilinbetriebnahme. Dann würde parallel neben der Pferderennbahn und im Langenhagener Zentrum gelehrt werden, gibt Hettwer zu bedenken.

Sternwarte und Schulhof auf dem Dach

Wenn der Komplex aber erst mal fertiggestellt ist, können sich die 1720 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf einige Besonderheiten freuen: Außer dem 7000 Quadratmeter großen, neuen Schulhof warten weitere 5000 Quadratmeter Freifläche auf dem Dach des ersten Stockwerks darauf, bespielt zu werden.

Und genau dort wartet direkt das nächste Hauptaugenmerk: Die Schule bekommt eine eigene Sternwarte. Die Treppe auf dem Dach steht bereits. Denn das Gymnasium bietet schon länger eine Astronomie-AG im Unterricht an.

Auf dem Dach wird sich neben außer 5000 Quadratmeter großen Schulhoferweiterung auch eine Sternwarte befinden. Die Treppe steht bereits. Quelle: Curdt Blumenthal

Vorrang bei Hallennutzung

Einiges an Platz nehmen zwei ebenfalls neu gebaute Sporthallen ein. In dem größeren Komplex gibt es auch Zuschauertribünen. Doch wie oft können dort auch Sportvereine auf ihre Kosten kommen? Das steht aktuell noch nicht fest. „Wir bauen die Hallen in erster Linie für den Schulsport“, stellt Projektleiterin Ramona Mellin klar.

Bereits jetzt ist auch die Aula als Herzstück des Baus imposant. Direkt am Eingang gelegen bietet sie künftig genügend Platz für Schulkonzerte und andere Veranstaltungen. Die Besonderheit: Der Raum ist trennbar, mit der Option, ihn in Richtung Foyer komplett zu öffnen. Der im ganzen Komplex sichtbare Holzhybridbau kommt nach Auskunft der Stadtverwaltung besonders gut zur Geltung.

Pandemie erfordert schnelle Entscheidungen

Der Zeitplan ist nach Auskunft Hettwers „sportlich“. Um diesen einhalten zu können, müssten die Verantwortlichen ein gehöriges Maß an Flexibilität an den Tag legen. Auch eine Großbaustelle habe schließlich mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Vor allem der Baustoffmangel habe die Zeitvorgaben zeitweise in Gefahr gebracht. Bereits fixe Pläne bei den Bodenbelägen mussten wieder über den Haufen geworfen werden, um Zeit und Kosten zu sparen. „Es ist wichtig, schnelle Entscheidungen zu treffen, damit es zu keinen Verzögerungen kommt“, beteuert Mellin.

An einer anderen Stelle hatten die Verantwortlichen dafür Glück. Aufgrund von Erkrankungen und Quarantänen sind nur Anfang 2021 einige Bauarbeiter ausgefallen. „In Anbetracht der Gesamtsituation erging es uns sehr gut“, betont die Projektleiterin. Bleibt zu hoffen, dass die Omikron-Welle das nicht ändert.

Von Curdt Blumenthal