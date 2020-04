Trotz Corona-Schließung: Einbrecher wollen in Gaststätte einsteigen

Krähenwinkel

Einbrecher haben zwischen Montag, gegen 18 Uhr, und Dienstagmorgen versucht, in eine Gaststätte an der Eichstraße in Krähenwinkel einzusteigen. Doch bei dem Versuch, ein Fenster zu dem Lokal aufzubrechen, scheiterten die Täter. Sie hinterließen dennoch Sachschaden in unbekannter Höhe.

Polizei : Unfallopfer soll sich melden

Die Polizei Langenhagen sucht außerdem einen Fahrzeughalter, dessen schwarzes Auto – vermutlich ein Audi – bereits am Sonnabend, 18. April, zwischen 15.45 Uhr und 15.50 Uhr in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße 15 von einer ebenfalls unbekannten Autofahrerin beim Ausparken beschädigt worden ist. Zeugen hatten allerdings den Unfall bemerkt und die Polizei gerufen. Als diese jedoch vor Ort eintrafen, waren sowohl die Verursacherin wie auch der Halter des beschädigten Autos verschwunden.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke