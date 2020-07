Langenhagen

Interessierte können in den Sommerferien ihre Sportabzeichen in Langenhagen ablegen. Es finden jeweils zwei Abnahmen für die Leichtathletik und Radfahren statt. Die Leichtathleten treffen auf dem Sportplatz des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße, an den Sonnabenden, 25. Juli und 15. August, zusammen, Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Weitere Abnahmetermine folgen außerhalb der Ferien am 5. und 26. September.

Die Radfahrer treffen sich an den Sonntagen 2. und 23. August sowie außerhalb der Ferien am 13. September und 4. Oktober am Rehkamp um 8. 30 Uhr. Dort ist mit dem Ziel Gaußstraße die 200-Meter-Strecke eingerichtet. Der 20-Kilometer-Start erfolgt um 9 Uhr, bis 8.45 Uhr müssen sich die Teilnehmer in einer Starterliste eintragen.

Wer die Abnahmetermine in den Ferien in Anspruch nehmen möchte, muss sich vorher anmelden bei Dieter Schnuer, Sportabzeichen-Obmann für alle Langenhagener Vereine und Schulen, unter Telefon (0511) 7244635 oder (0152) 29871210. Per E-Mail ist Schnuer unter dieschn@arcor.de erreichbar. Die Verleihung findet voraussichtlich am 28. Oktober im SCL-Clubheim, Leibnizstraße 56, in Langenhagen statt. Unter www.deutsches-sportabzeichen.de können Interessierte die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichens einsehen.

Von Stephan Hartung