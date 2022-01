Langenhagen

Bereits seit Mitte Dezember sind die neuen, für das nächste Frühjahr- und Sommersemester geplanten Veranstaltungen auf der Homepage der Volkshochschule Langenhagen unter www.vhs-langenhagen.de im Internet zu finden. Auf der digitalen Plattformen können die Angebote auch schon gebucht werden. Nun steht der Start für die gedruckten Programmhefte in der Stadt an.

Diese liegen nach Auskunft von Shirin Schikowsky, Programmbereichsleiterin Kulturelle Bildung in der VHS, ab Mittwoch, 12. Januar, in den eigenen Geschäftsstellen im Eichenpark, Stadtparkallee, sowie im Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße auch im Rathaus, Marktplatz 1, und in der Stadtbibliothek, in Banken und Sparkassen sowie in zahlreichen Geschäften aus.

Geistreiche Texte und Jonglage zum Auftakt

Anmeldungen werden ab sofort auch per Fax (0511) 73079718, postalisch sowie per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de sowie auf der VHS-Homepage angenommen. Ausgefüllte Anmeldekarten können zudem in die Briefkästen der Geschäftsstellen eingeworfen werden. Fragen zum neuen Programm werden telefonisch unter (0511) 73079710 beantwortet.

Die gedruckten Programmhefte der VHS liegen ab Mittwoch, 12. Januar, in der Stadt aus. Quelle: Stadt Langenhagen

Der Semesterstart im 73. Jahr des Bestehens der Bildungsstätte in Langenhagen ist für den 14. Februar geplant. Doch bereits zum Auftakt am Freitag, 11. Februar, steht Moderator und Artist Marcus Jeroch auf der Bühne. Er bietet an diesem Tag ab 19 Uhr im daunstärs, Konrad-Adenauer-Straße 15, waghalsige Jonglagen sowie geistreiche Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Die Gesellschaft und die globale Welt

Die bereits im vergangenen Jahr gestartete Veranstaltungsreihe „Vhs.Wissen live & Lokal” wird fortgesetzt. Fachlich versierte Gäste aus der Region und aus Langenhagen sprechen zu vielseitigen Themen wie der Gesellschaft und der globalen Welt: Dazu zählen etwa die historisch geprägten Denkmuster des Barbaren, die Revolution in Belarus, Galaxien und schwarze Löcher, Strukturen und Reformen von Krankhäusern, Gewalt an Frauen, Kurt Landauer und das jüdische Leben bei Hannover 96 sowie die Evolution der Fantasie.

Auch Onlineangebote schlagen sich angesichts der fortwährenden Corona-Pandemie nieder. So gibt es Einblicke in das Wattenmeer und in den Harz rund um den Klimawandel sowie Auswirkungen durch neue und heimische Arten. Zudem sei in Kooperation mit verschiedenen Vereinen und Verbänden diverse VHS-Themenabende und -tage entstanden. Dabei geht es auch um konkrete Hilfen – etwa mittels eines Fotoabends zu einer Region in Uganda, listet Schikowsky auf. Zudem ginge es um Entwicklungshilfe in südamerikanischen Ländern.

Die Macht der Hormone steht im Fokus

Der Pflanzenbiologe David Spencer wird zudem eine sowohl erstaunliche wie verrückte Geschichte aus der wunderbaren Welt der Pflanzenforschung präsentieren. Dort geht es um die Nutzung der „Superkräfte“ von Pflanzen, das Essen klimafreundlichen Gemüses und somit um das Retten der Welt, kündigt Schikowsky einen Abend für den 4. Mai an.

Der „Macht der Hormone“ hat die Journalistin Nataly Bleuel nachgespürt. Sie berichtet am 18. Mai über ihre Ergebnisse, welche Erfahrungen Frauen – aber auch Männer – mit hormonellen Auswirkungen gemacht haben, über biologische Grundlagen und kulturelle Zuschreibungen.

Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung und Entspannung

Im Programm der Volkshochschule finden Interessierte wie in den vergangenen Jahren auch schon wieder ein vielfältiges Angebot von gesundheitssportlicher Aktivität, als Basis für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. „Durch das Zusammenwirken von bewusster Körperarbeit und Atem beeinflussen Yoga, Qigong und Taijiquan den Menschen auf positive Weise und führen zu mehr innerer Ruhe“, sagt die Programmbereichsleiterin.

Nicht zuletzt geht es auch um Stressbewältigung. Denn diese ist speziell auch in Zeiten von Corona und Homeoffice weiterhin eine große Herausforderung für viele. Dazu hält die VHS diverse Angebote etwa zu autogenem Training, progressiver Muskelentspannung und Klangschalenmeditation parat. Dazu gibt es viele weitere Seminare zu Gesundheit, Informationen über Krankheiten und Heilmethoden von Kopf bis Fuß sowie Hilfe zur Selbsthilfe.

Von Sven Warnecke