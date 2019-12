Langenhagen

An Drohungen fehlte es am Montagabend im Ratssaal nicht. „Sie werden später der IGS erklären müssen, warum wir ihre Schule nicht bauen können!“ Gleichwohl: Erfolg hatte BBL-Ratsherr Jens Mommsen mit seinem skizzierten Horrorszenario nicht. Mit breiter Mehrheit haben CDU, SPD, FDP und Linke im Rat das von Feuerwehr und Verwaltung entworfene Raumprogramm für die Doppelwache der Freiwilligen Feuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel beschlossen. Nach derzeitiger Schätzung liegen die Baukosten bei 11,3 Millionen Euro – bei einer möglichen Schwankung von bis zu 40 Prozent. Der Antrag, den Teil für Krähenwinkel zu verschieben, fand nur bei BBL, Grünen/Unabhängige und AfD Unterstützung.

Neubau soll überfüllte Zellerie entlasten

Mitglieder beider Ortsfeuerwehren verfolgten die zuweilen hitzige Debatte im Zuschauerraum. Für sie endet mit diesem Beschluss ein jahrelanger Streit, in den sie ungebeten hineingezogen worden waren. Eigentlicher Anlass für den voraussichtlich 2021 zu erwartenden Neubau ist die Überfüllung des Zellerieplatzes in Kaltenweide, an dem neben der Feuerwehr auch die Grundschule, mehrere Kindertagesstätten und der Schützenverein ansässig sind. Um vor allem für die Kinderbetreuung mehr Platz zu schaffen, so die Ursprungsidee des Ortsrates, sollte für die leicht sanierungsbedürftige Feuerwehr ein neuer Standort gesucht werden.

Nachdem zwischenzeitlich das angedachte Grundstück an der Biogasanlage allein für die Kaltenweider Feuerwehr vor allem in der Politik durchgefallen war, einigten sich alle Beteiligten schließlich auf die sogenannte Dreiecksfläche am nördlichen Ende der Walsroder Straße. Allerdings nur, wenn auch die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel mit dorthin zieht. Andernfalls verzerrten sich die Einsatzgebiete der Ortsfeuerwehren zulasten Kaltenweides. Zudem, so die Sicht der Verwaltung, sei es günstiger, schon jetzt beide Neubauten gemeinsam zu planen und zu verwirklichen.

Grüne kritisieren „wirtschaftlichen Selbstmord“

Auch Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt konnte dieser Argumentation in der Sitzung nicht folgen. Das Investitionsprogramm der Stadt von insgesamt rund 600 Millionen Euro bis 2029 sei „nicht zu finanzieren“. Weder die Tilgung noch seine laufenden Aufwendungen könne Langenhagen bezahlen. „Das ist wirtschaftlicher Selbstmord.“ In Bezug auf die Feuerwehr kritisierte Musfeldt den von dieser und der Stadtverwaltung zusammengestellten Flächen- und Raumbedarf. „Warum gibt es zwei Schulungsräume, warum zwei Bereitschaftsräume? Nicht einmal im Kleinsten werden Synergien genutzt.“

Die großen Fraktionen im Rat ließen sich von diesen Aspekten nicht beeindrucken und stimmten für den Verwaltungsvorschlag. Wie viel der Neubau am Ende kosten wird, ist derzeit offen. Erst im Herbst kommenden Jahres sei mit einer vertiefenden Planung zu rechnen.

Kommentar: Sparen? Dann bitte richtig! Wer wirklich sparen möchte, darf gar nicht bauen. Nicht für die Feuerwehr Krähenwinkel und auch nicht für Kaltenweide. Keiner der Standorte ist tatsächlich baufällig. Und keine der Ortsfeuerwehren hat um einen Neubau gebeten. Auslöser für den jahrelangen (und kostenintensiven) Tanz um die Standortsuche ist allein der Kaltenweider Ortsrat. Die von ihm geforderte Entlastung des überfüllten Schul-, Kita-, Schützen- und Feuerwehrstandorts Zellerie bleibt zwar ein wirklich guter Grund. Doch den erwünschten Effekt hätte es längst geben können – wenn es der Ortsrat zugelassen hätte. Mehr als 400 Millionen Euro Schulden wird Langenhagen in den nächsten zehn Jahre auftürmen – sofern die Stadt alle Investitionsträume verwirklicht. Dass sie diese Herausforderung schaffen wird, daran bestehen insbesondere unter Finanzexperten jedoch klare Zweifel. Auch die Ratssitzung am Montag trug eher wenig zur Beruhigung bei. Einmal mehr beherrschten Schuldzuweisungen die Atmosphäre. Es bleibt wenig Hoffnung derzeit, dass mutige Selbstkritik und wirklich neue Konzepte eine Chance bekommen.

Von Rebekka Neander