„Wir wollen eigentlich fliegen und nicht parken“: Durch die Corona-Pandemie bleiben viele Flugzeuge für Wochen oder Monate am Boden. Aber was passiert in dieser Zeit mit den Maschinen? Wie werden sie für den Flugbetrieb fit gehalten? Und was passiert, wenn dann „der große Moment“ kommt? Ein Check in Langenhagen.