Zehn Jahre werkelte Auto-Tuner und Youtuber Philipp Kaess an seinem Audi RS4 herum. Doch vor einigen Wochen ist das 1300-PS-starke Fahrzeug, genannt „Limo“, in Flammen aufgegangen. Millionen Autofans nahmen Anteil im Internet. Jetzt kündigt Kaess an, seine „Limo“ mit neuen Teilen wieder aufzubauen.