Uetze

Auch die weiterführenden Schulen in der Gemeinde Uetze haben auf die fortwährende Corona-Pandemie bei den Anmeldungen reagieren müssen. Fortan wurde diese vielfach nur in digitaler Form angenommen.

In diesem Frühjahr soll das nun anders werden. Sowohl die Aurelia-Wald-Gesamtschule als auch das Gymnasium Unter den Eichen in Uetze, Marktstraße 6 nehmen die Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler in den Schulen zwischen dem 30. Mai und 3. Juni wieder persönlich entgegen. Allerdings gibt es einige Regeln dazu zu beachten. Darauf weist Rathaussprecher Andreas Fitz hin.

Telefonische Anmeldungen sind nötig

Die persönlichen Anmeldetermine müssen demnach im Vorfeld telefonisch vereinbart werden. Die Gesamtschule nimmt diese unter Telefon (05173) 982640 im Sekretariat, Raum 105 entgegen. Das Gymnasium ist telefonisch unter (05173) 982610 im Sekretariat, Raum 119, erreichbar. Die Anmeldebögen für die Gesamtschule können im Internet unter www.awg-uetze.de, für das Gymnasium unter www.gymnasium-uetze.de heruntergeladen werden.

Diese müssen dann ausgefüllt zur Anmeldung mitgebracht werden, erläutert Fitz das Prozedere. Zudem müssen Eltern eine Geburtsurkunde sowie einen Impfausweis des Kindes, eine etwaige Berechtigung aus dem Bildungs- und Teilhabe-Paket (BuT) und das letzte Zeugnis aus der vierten Klasse mitbringen.