Das Sturmtief Mortimer hat am Montagmorgen die Feuerwehr Langenhagen beschäftigt. Mehrere Alarme gingen bei den Einsatzkräften ein. Bislang wurde zum Glück niemand verletzt.

Um 6.57 Uhr stürzte eine größere Weide an der Niedersachsenstraße auf die Fahrbahn. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert begrub der Baum einen geparktes Auto und eine Laterne unter sich. Die Einsatzkräfte zersägten die Weide nach und nach in Kleinteile. Auch mehr als zwei Stunden später waren die Ehrenamtlichen noch vor Ort. Ein Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr, dass mit einem Ladekran ausgestattet ist, wurde nachalarmiert.

Einen weiteren umgestürzten Baum meldete die Leitstelle um 7.25 Uhr am Frankenring in Godshorn. Vor Ort stellten die Ehrenamtlichen fest, dass es ein Fehlalarm war. Der Baum lag Bommerts Angaben zufolge auf der Einfahrt eines Privatgrundstücks. Die Einsatzkräfte sicherten alles ab und rückten wieder ab.

Nur wenige Minuten später gab es einen weiteren Sturmschaden in der Konrad-Adenauer-Straße. Dort war ein vier Meter langer Ast abgebrochen und auf den Gehweg.

Einen weiteren umgestürzten Baum gab es um kurz vor 11 Uhr auf dem Weserweg. Die Pflanze blockierte die Fahrbahn.

In der Hasenheide in Kananohe kippte ein Baum in eine Telefonleitung. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht Hand anlegen. Der städtische Betriebshof zersägte das Gehölz mit einem Gelenkmast.

