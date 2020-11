Godshorn

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 26. November, 18 Uhr, und Sonntag, 29. November, 12.30 Uhr, in vier Gartenlauben einer Kleingartenkolonie am Weißen Weg in Godshorn eingebrochen. Nach Angaben der Langenhagener Polizei ist an den Objekten jeweils die Eingangstür aufgebrochen worden. Zudem hätten die Täter Glasabdeckungen der Beete sowie Teile der Zaunanlage beschädigt.

Gestohlen haben die Unbekannten jedoch offenbar kaum etwas – bis auf einige Wasserflaschen. Der Schaden an den Lauben beträgt etwa 800 Euro. Schon zu Beginn vergangener Woche hatten Unbekannte eine Laube in der Kolonie aufgebrochen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei Langenhagen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sebastian Stein