Langenhagen

Eine kurze Unachtsamkeit eines Radladerfahrers hat am Freitagmittag zu einem Unfall mit erheblichem Schaden geführt. Der Mann war um 14.15 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Godshorner Straße unterwegs und wollte den Fahrstreifen wechseln. Doch dabei übersah er, dass neben ihm ein BMW X5 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand.

Geblendet: Autofahrerin fährt auf Sprinter auf

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonnabend um 8.20 Uhr an der Kreuzung von Flughafenstraße und Am Pferdemarkt. Eine 24-jährige Autofahrerin sah zu spät, dass vor ihr ein Mercedes Sprinter vor einer roten Ampel wartete. Offenbar wurde sie, so berichtet es ein Polizeisprecher, von der Sonne zu stark geblendet. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf. Die Unfallfahrerin verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley