Hannover

Zwischen Hannover-Bothfeld und der Abfahrt Herrenhausen gibt es in Richtung Dortmund am Mittwochnachmittag einen mindestens acht Kilometer langen Stau (Stand 15.30 Uhr). Wie die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) mitteilt, ist aktuell nur eine Spur befahrbar. Ursache sei mindestens ein Unfall mit mehreren beteiligten Autos und Lkw. Zudem seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Behinderungen wirken sich auch auf die A 352 in Richtung Norden aus. Zwischen der Flughafenstraße und dem Dreieck Hannover-West staut sich der Verkehr auf drei Kilometern Länge.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Manuel Behrens