Kaltenweide

Circa 250 Liter Diesel mussten die Ortsfeuerwehren Kaltenweide und Langenhagen am frühen Sonnabendmorgen auf der Autobahn 352 abstreuen. Zuvor war ein 42-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem Lastwagen zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und der Anschlussstelle Kaltenweide gegen einen auf dem Standstreifen stehenden Lkw gefahren. Das Fahrzeug eines 23-Jährigen wurde dadurch nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei Hannover in die Mittelleitplanke geschoben.

Der Lastwagen wurde durch den Aufprall in die Mittelleitplanke geschoben. Ein VW Touran fuhr über die Trümmerteile. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Ein 52 Jahre alter Autofahrer, der zu dem Zeitpunkt mit seinem VW Touran in die Gegenrichtung unterwegs war, fuhr über Trümmerteile. Warum der 42-Jährige auf den Standstreifen gefahren ist, ist nach Angaben der Sprecherin noch unklar. Bei dem Unfall riss der Tank des Fahrzeugs, und der Kraftstoff verteilte sich auf der Straße. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand.

Nach Angaben von Kaltenweides Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky wurden die Ehrenamtlichen erst um 5.34 Uhr auf die Autobahn in Richtung Norden alarmiert, da zuvor die Zuständigkeiten für das Beseitigen der ausgelaufenen Betriebsstoffe geklärt werden mussten. Der Lastwagen war zum Unfallzeitpunkt in die Gegenrichtung unterwegs. Weil so viel Kraftstoff ausgelaufen war, wurde der Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr Langenhagen nachalarmiert, berichtete der Sprecher. Mit drei Säcken Bindemittel streuten die Einsatzkräfte die Betriebsstoffe ab und flickten das Loch im Tank mit Leck-Dichtpaste. Zudem leuchteten die Ehrenamtlichen die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Während der Arbeiten war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt.

Die Einsatzkräfte benötigen drei Säcke Bindemittel, um den Kraftstoff abzustreuen. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Unter der Leitung von Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser waren 16 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten ihren Einsatz nach Auskunft von Felix Dankowsky nach circa drei Stunden beenden und übergaben die Einsatzstelle an die untere Wasserbehörde. Zudem reinigte eine Spezialfirma die Fahrbahn.

Von Julia Gödde-Polley