Langenhagen

Ein 41 Jahre alter Mann steht im Verdacht, das Auto seiner ehemaligen Lebensgefährtin unbefugt genutzt zu haben. Er soll am Donnerstagnachmittag mit dem Wagen auf der Autobahn 2 einen Auffahrunfall verursacht haben.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter der Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Langenhagener Kommissariat, ist die 35-Jährige, die ebenfalls in der Stadt wohnt, am frühen Donnerstag in den Urlaub geflogen. Ihren VW Polo hatte sie zuletzt am Mittwoch gesehen. Nach einem Auffahrunfall mit 5000 Euro Schaden am Donnerstag um 16 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Lahe in Richtung Berlin flüchtete der Verursacher mit dem Fahrzeug vom Unfallort auf der A2.

Zeugen merkten sich jedoch das Kennzeichen, berichtet Bunke. Die Beamten konnten so die Halterin ermitteln. Vor Ort stellte die Familie fest, dass das Auto nicht mehr vor der Haustür stand. Die Angehörigen äußerten den Verdacht, dass der ehemalige Lebensgefährte der 35-Jährigen mit dem Wagen unterwegs war. Die Polizei ermittelt.

Von Julia Gödde-Polley