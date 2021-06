Hannover

Auf der Autobahn 2 nördlich von Hannover sind am Freitagmorgen mehrere Lastwagen zusammengeprallt. Ein Lkw soll brennen, in einem Führerhaus ein Fahrer eingeklemmt sein. Insgesamt gehen die Retter derzeit von mindestens zwei beteiligten Sattelzügen aus, möglicherweise sogar mehr. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Langenhagen und Bothfeld.

Laut Polizeisprecher Marcus Schmieder ereignete sich der schwere Zusammenstoß gegen 9.40 Uhr. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort. Die Unfallstelle liegt etwa 100 Meter von der Anschlussstelle Langenhagen entfernt. Zwei Spuren der A2 sind momentan gesperrt, der Verkehr wird auf der dritten an der Einsatzstelle vorbeigeführt.

Mehr in Kürze.

Von Peer Hellerling