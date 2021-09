Unfall auf der A2 bei Hannover: Rettungswagen kommt von Fahrbahn ab

Zwischen Hannover-Bothfeld und Langenhagen hat sich am frühen Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Rettungswagen von der Fahrbahn ab. Ein 79-jähriger Patient sowie eine Sanitäterin an Bord wurden leicht verletzt. In Richtung Dortmund staut sich der Verkehr.