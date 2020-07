Langenhagen

Für die Augenzeugen waren die Bilder dramatisch. Und doch ist der Unfall eines Mannes an der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum am Freitagmittag vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Nach ersten Berichten der Polizei war der Mann gegen 11.40 Uhr beim Überqueren der Gleise auf der Westseite des Stadtbahnhofs gegen eine einfahrende Bahn geprallt. Dank der sofort eingeleiteten Notbremsung des Stadtbahnfahrers wurde der Mann zwar zwischen Bahn und Bahnsteiggeländer eingeklemmt, verletzte sich aber nach ersten Erkenntnissen nur im Gesicht. Wie Augenzeugen später berichteten, hatte der Mann eine Richtung Hannover ausfahrende Bahn noch abgewartet, allerdings dabei die bereits in Richtung Langenhagen einfahrende Bahn zu spät wahrgenommen.

Während des sofort eingeleiteten Notarzt- und Feuerwehreinsatzes richtete die Üstra ersatzweise einen Busverkehr zwischen Berliner Platz und dem Endhaltepunkt in Langenhagen ein. Dieses Ersatzangebot sollte nach einer guten Stunde allerdings wieder aufgehoben werden, sagte ein Üstra-Sprecher unmittelbar nach dem Einsatz.

Von Rebekka Neander