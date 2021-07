Langenhagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag, 2. Juli, um 7.40 Uhr einen Jungen auf seinem BMX-Fahrrad angefahren. Der Elfjährige befand sich auf dem Weg zur Schule und war auf dem Radweg der Bothfelder Straße aus Richtung Tempelhofer Straße kommend unterwegs. Beim Überqueren des Weges bei grüner Ampel in Richtung Schützenstraße bemerkte der Junge nach Angaben der Polizei, wie ihn ein Auto am Hinterrad anstieß. Kurz darauf stürzt er zu Boden und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu.

Mutter erfährt erst später vom Unfall

Der Elfjährige konnte offenbar noch einen schwarzen Kombi oder Van erkennen, der wahrscheinlich aus der Bothfelder Straße nach links in die Schützenstraße eingebogen war und sich dann weiter in Richtung Schützenstraße entfernte, ohne anzuhalten und sich um den Jungen zu kümmern. Erst als die Mutter später von der Lehrerin des Jungen vom Unfall erfuhr, erstattet sie Anzeige im Kommissariat. Die Langenhagener Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sebastian Stein