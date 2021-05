Langenhagen

Ein Auto ist mit einer Stadtbahn der Linie 1 auf der Walsroder Straße in Langenhagen zusammengestoßen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, es kommt zu Verkehrsbehinderungen in Höhe des Berliner Platzes. Laut einer ersten Meldung sollte ein Mensch in dem Wrack eingeklemmt sein. Doch der Fahrer konnte das Auto selbst verlassen und gilt als „mittelschwer verletzt“, wie Feuerwehrsprecher Stephan Bommert mitteilt.

Die Üstra setzt wegen der gesperrten Linie 1 zwischen Kabelkamp und Berliner Platz Busse ein. Auch die Straße ist einseitig für die Bergung gesperrt.

Mehr in Kürze

Von Sven Warnecke