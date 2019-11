Hannover

Wegen unsicherer Zukunftsaussichten im Luftverkehr speckt der Flughafen Hannover in Langenhagen beim Investitionsprogramm ab. Betroffen ist zunächst das Terminal B, dessen umfassende Sanierung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Beschränkung auf kleinere Arbeiten

Vor fünf Jahren hatte der Flughafen das Terminal A grundrenoviert und dafür 8 Millionen Euro ausgegeben. Von August 2018 bis zum vergangenen Oktober war dann das Terminal C für Kosten im zweistelligen Millionenbereich an der Reihe. Eine ähnliche Summe war für das Terminal B eingeplant. Jetzt will sich der Flughafen dort auf kleinere Arbeiten wie den Austausch der Geräte zur Reisegepäckkontrolle, die Installation einer moderneren Beleuchtung in Form von LEDs und eine neue Beschilderung beschränken.

Klimapolitik hat Auswirkungen

Flughafensprecher Sönke Jacobsen nennt als Begründung mehrere Entwicklungen, die dem Luftverkehr im Augenblick Sorgen bereiten – die eingetrübte Konjunktur und eine mögliche Erhöhung der Luftverkehrssteuer etwa. „Als sie in Deutschland eingeführt wurde, sind Fluggesellschaften ins Ausland abgewandert“, erklärt er. Außerdem verweist er auf die Bundespolitik, die unter dem Eindruck der Klimadebatte den innerdeutschen Flugverkehr beschränken und mehr Reiseverkehr auf die Bahn verlagern wolle.

Passagierzahlen bleiben vorerst stabil

Bei den Passagierzahlen hat sich das bisher noch nicht bemerkbar gemacht; der Flughafen in Langenhagen verbuchte zuletzt Rekordwerte. „Wir hatten im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Reisende und werden 2019 auf einem ähnlichen Niveau liegen“, sagt Jacobsen. Für 2020 hingegen rechne der Flughafen mit einem Rückgang auf 6 Millionen.

Investitionsbedarf auch an anderen Stellen

Investitionsbedarf hat der Flughafen nicht nur beim Terminal. Im kommenden Jahr will er Geld für Erneuerungsmaßnahmen an den Parkhäusern und den Landebahnen sowie für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitstechnik ausgeben. Ein weitaus größeres Projekt steht dann nach derzeitigem Plan in den Jahren 2023 und 2024 an. Nach der Südbahn, die 2018 an der Reihe war, muss dann die längere Nordbahn in zwei Bauabschnitten für Beträge im zweistelligen Millionenbereich teilerneuert werden.

Möglicherweise hat der Verzicht auf die Generalsanierung von Terminal B für die Passagiere auch einen positiven Aspekt – den Verzicht auf eine Sperrung. Weil Terminal C wegen der Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stand, kam es während der Hauptreisezeiten in den Ferien im Terminal A an einigen Tagen zu stundenlangen Wartezeiten an den Kontrollen.

Von Bernd Haase