Hannover

An der Katastrophenhilfe im Hochwassergebiet Nordrhein-Westfalen beteiligen sich auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) aus der Region Hannover. Um 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag sind 80 Frauen und Männer aus den Ortsverbänden Hannover/Langenhagen, Springe und Wunstorf sowie aus Stadthagen in Richtung Westdeutschland aufgebrochen. Seit dem Vormittag pumpen sie in den Städten Wipperfürth und Gummersbach im Bergischen Land Wasser aus gefluteten Häusern und Gewerbegebäuden.

Mehr als 24 Stunden Starkregen

Das Sturmtief „Bernd“ hat mit mehr als 24 Stunden andauernden starken Regenfällen Flüsse und Bäche vor allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über die Ufer treten lassen. In der Eifel sind Häuser eingestürzt. Bisher sind 19 Tote zu beklagen, rund 70 Menschen werden vermisst.

Einsatz dauert drei Tage – mindestens

Helfer aus dem gesamten Bundesgebiet unterstützen die Einsatzkräfte im Katastrophengebiet. Die hannoverschen Ortsgruppen des THW sind zunächst von ihren Heimatorten zum Treffpunkt in Bückeburg gefahren. Von dort aus ging es weiter nach Wipperfürth und Gummersbach. „Geplant sind zunächst drei Tage Einsatzdauer. Bei Bedarf bleiben wir aber auch länger vor Ort“, sagt Pierre Graser, Sprecher des THW Hannover/Langenhagen. Dazu müsse allerdings mit den Arbeitgebern der Hilfskräfte gesprochen werden.

Am Donnerstag ließen die Regenfälle in ihrer Heftigkeit zunächst nach, allerdings erwartet der Deutsche Wetterdienst weiterhin punktuell starke Wolkenbrüche. Die Pegelstände der Gewässer gingen zurück, aber vorerst nur sehr langsam.

Von Bernd Haase