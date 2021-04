Langenhagen

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel in Niedersachsen? Und was wird bereits getan, um ihn zu verlangsamen? Um diese Fragen dreht sich die hybride Vortragsreihe der Volkshochschule Langenhagen. Je nachdem, wie die Infektionslage von Mitte April bis Mitte Juni ist, organisiert die VHS die Vorträge digital oder in den Räumlichkeiten der VHS.

Die Vortragsreihe startet am Dienstag, 13. April, um 19 Uhr mit einem Onlinevortrag. Die Veranstaltung „Schokofahrt für Langenhagen“ informiert über eine Initiative, die mit dem Fahrrad Schokolade aus Amsterdam in deutsche Geschäfte bringt. Zuvor trifft die Schokolade aus fair gehandeltem und angebautem Kakao mit einem Segelschiff emissionsfrei in Amsterdam ein. Schokofahrer Martin Richter und Swantje Michaelsen vom ADFC berichten von ihren Erfahrungen und wie Interessierte sich an der Schokofahrt beteiligen können.

Auswirkungen des Klimawandels im Harz und am Wattenmeer

Weiter geht es mit dem Vortrag „Veränderungen im Wattenmeer und im Harz“. Die Experten Dr. Matthias Mertzen und Biologe Jens Halves von zwei niedersächsischen BUND-Einrichtungen am Wattenmeer und am Harz berichten von ihren Beobachtungen. Bei einer Liveschaltung erklären sie die Auswirkungen des Klimawandels und was bereits dagegen unternommen wird. Der Vortrag startet am Mittwoch, 21. April, um 17 Uhr digital oder im Bildungszentrum Eichenpark an der Stadtparkallee 35.

Im Anschluss an die Veranstaltungen haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, Fragen zu stellen und gemeinsam mit den Experten zu diskutieren. Insgesamt bietet die VHS im Programmbereich Politik und Gesellschaft von Mitte April bis Mitte Juli zehn Vorträge an. Nach den Vorträgen im April geht es im Mai unter anderem mit dem Onlinevortrag „Smarte Mobilität für alle“ am Dienstag, 4. Mai, um 19 Uhr weiter. Bei dem Vortrag geht es um die Einhaltung der Klimaziele in Bezug auf die Mobilität.

Anmeldung ist online möglich

Im Juni und Juli bietet die VHS unter anderem Einblicke in die Unterwasserwelt und plant Veranstaltungen zu den Themen Smartphone-Apps und Entwicklungszusammenarbeit. Alle zehn Vorträge sind kostenlos. Interessierte können sich unter www.vhs-langenhagen.de, per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de oder unter Telefon (05 11) 73 07 97 10 über die jeweiligen Veranstaltungen informieren und anmelden.

Von Leona Passgang