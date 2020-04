Die Toiletten am Silbersee in Langenhagen sind künftig nicht mehr das ganze Jahr über offen. Begründet wird das mit Vandalismusschäden. Wer eine schwache Blase hat, sollte das bei einem Besuch an dem Gewässer beachten. Nun wird die Anlage am Freitag, 1. Mai geöffnet, lange vor der eigentlichen Badesaison.