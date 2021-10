Kaltenweide

Eine 17-Jährige hat am Sonntag auf der Wagenzeller Straße in Kaltenweide die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad verloren, ist gestürzt und gegen einen geparkten Autoanhänger gerutscht. Dabei erlitt die Jugendliche schwere Verletzungen.

Unfallopfer muss im Krankenhaus operiert werden

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die 17-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Krad vom Typ Aprilia GS auf der Wagenzeller Straße in Richtung der Walsroder Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und rutschte gegen einen Autoanhänger, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo Ärzte sie noch am selben Tag operieren mussten. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Straße zwei Stunden lang gesperrt

Die Polizei musste die Wagenzeller Straße zwischen Kananoher und Walsroder Straße für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang sperren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Was der Grund für den Sturz war, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Wagenzeller Straße verläuft in diesem Bereich relativ gerade, die Fahrbahn soll zum Zeitpunkt des Unfalls trocken gewesen sein. Offen ist, ob die Sonne die Jugendliche geblendet hat. Die Polizei hat mehrere Zeugen des Unfalls ermittelt, diese müssen aber noch befragt werden.

Von Frank Walter