Langenhagen

Sie suchen einen Partner fürs Leben? Einen, der Ihnen Bestätigung gibt? Ihrem Leben einen Sinn schenkt? Pünktlich zum Valentinstag am Freitag, 14. Februar, träumen auch drei Damen im vierten Obergeschoss eines Bürogebäudes mitten in Langenhagen davon, Bündnisse fürs Leben ließen sich so einfach schließen wie die Auswahl der richtigen Hose beim Online-Shopping. Justina Scharlé, Andrea Stegmaier und Ute Mau meinen das ganz ernst. Allerdings mit gutem Grund: Sie sorgen in der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen dafür, dass da, wo ehrenamtliche Hilfe benötigt wird, diese auch ankommt. An diesem Valentinstag denken sie ihren Verkupplungsdienst unter dem Motto „ Ehrenamt verbindet“ einen Schritt weiter und haben in ihren Akten erstaunlich viele bereits glücklich geschmiedete Bündnisse gefunden.

Andrea Stegmaier (von links), Ute Mau und Justina Scharlé betreuen die Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen und beraten alle, die sich für ein Ehrenamt interessieren. Nicht nur am Valentinstag. Quelle: Rebekka Neander

Ehepaar Schuster: Zuhause kein Wort über die Feuerwehr

Denn tatsächlich gibt es in Langenhagens Vereinen, Feuerwehren und Selbsthilfegruppen längst Paare, die sich ohne ihr Ehrenamt nie gefunden hätten. So wie Michael und Nadine Schuster. Beide sind Feuerwehrleute, er schon immer in Godshorn, sie zumindest anfangs in Schulenburg. „Ohne die Jugendfeuerwehr wären wir heute kein Paar“, sagt Michael Schuster und lacht. Der stellvertretende Ortsbrandmeister in Godshorn erinnert sich gerne nicht nur an die legendäre Jugendfreizeit vor nunmehr 16 Jahren, in der er sich endgültig in seine heutige Ehefrau Nadine verliebt hatte. „Wir reden heute zwar zu Hause ganz bewusst nicht über die Feuerwehr, aber das gemeinsame Ehrenamt ist für uns auf jeden Fall förderlich.“

Kompromissbereitschaft, Terminmanagement, das Verständnis für die (Ehrenamts-)Karriere des jeweils anderen – all das hätten sie beide nur so lernen können. Über Jahre ging dies so gut, sogar über Ortsgrenzen hinweg. Erst im vergangenen Jahr, so Schuster, sei seine Frau zu ihm in die Godshorner Truppe gewechselt.

Nadine und Michael Schuster haben sich bei der Feuerwehr kennen- und lieben gelernt. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Ehepaar Wulf: Verlobung während der Sommerfreizeit

Karin und Wilfried Wulf haben sich während einer Sommerfreizeit des SCL verlobt - vor 50 Jahren. Quelle: Rebekka Neander

Oder Karin und Wilfried Wulf. Beide sind seit mehreren Jahrzehnten im Sportclub Langenhagen aktiv. Kennengelernt haben sie sich während einer der ersten Sommerfreizeiten des SCL, seinerzeit noch am Priewall. Später überredete Wilfried Wulf seine Karin, als Übungsleiterin im Verein anzufangen. 1970 schließlich feierten die beiden – konsequenterweise wieder während der Sommerfreizeit – Verlobung. „Die Kinder haben alle gesungen für uns“, erzählt Karin Wulf heute lachend. Dass sie beide stets ehrenamtlich aktiv waren, betont das Paar, wirke sich klar positiv aus auf ihre Beziehung. „Das Verständnis für einander ist deutlich stärker“, betont Wilfried Wulf. Bis heute ist der Verein ihre Heimat. Mehr noch: „Wir haben inzwischen mehrere Paare hier zusammengebracht“, sagt er. Eines davon sei inzwischen 30 Jahre zusammen. Ein anderes habe sich unlängst bei Wulfs dafür bedankt, ihnen „ein neues Leben geschenkt zu haben“.

Diese Liste ließe sich fortsetzen: Ob Kirche, Schützen oder Kommunalpolitik – „ Ehrenamt verbindet“, sagt Justina Scharlé, und meint damit letztendlich aber natürlich vor allem die Wirkung auf die Gesellschaft, die durch das Wirken von Übungsleitern, Feuerwehrleuten, Flüchtlingshilfe oder Schiedsamt sichergestellt ist. Die Freiwilligenagentur versteht sich deshalb auch als eine besondere Art der Kontaktbörse. Neben der persönlichen Beratung im vierten Stock des Rathauses an der Konrad-Adenauer-Straße bietet die Agentur auch im Internet ein virtuelles Schwarzes Brett an.

Dort können Vereine oder Institutionen ebenso ihre freien Stellen vorstellen und anbieten wie jene, die eine neue Beschäftigung suchen. Auch sie können ihre Kompetenzen, das vorhandene Zeitkontingent oder auch ihre räumliche Beweglichkeit dort skizzieren. „Wer mit uns einen Termin vereinbart, dem stehen wir hier auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite bei der Suche nach Helfenden oder nach einer neuen Betätigung“, sagt Scharlé. Zur zwischenmenschlichen Komponente rückt sie allerdings noch einen weiteren Gedanken ins Bewusstsein: „Wenn in einer Partnerschaft beide einem Ehrenamt nachgehen, ist das natürlich auch eine terminliche Herausforderung.“ Zugleich aber steigere dies das gegenseitige Verständnis für das jeweilige Engagement. Nicht das Schlechteste am Valentinstag.

Die Freiwilligenagentur der Stadt ist im Rathaus in den Räumen 401-403 zu finden sowie unter Telefon (0511) 73079988 sowie per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de zu erreichen. Das Schwarze Brett für Gesuche und Angebote ist unter www.freiwilligenagentur-langenhagen.de im Internet zu finden.

Von Rebekka Neander