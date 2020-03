Vermisst: 88-Jähriger aus Langenhagen verschwunden

Langenhagen

Ein 88-jähriger Mann aus Langenhagen wird vermisst. Der Senior hatte seine Wohnung im Ortsteil Krähenwinkel am Dienstag gegen 10 Uhr verlassen und kehrte seither nicht zurück. Möglicherweise ist der Mann mit einem Auto unterwegs. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung des 88-Jährigen nicht aus und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Manfred R. wird seit Dienstagmittag vermisst. Quelle: Polizei

Die Angehörigen des Mannes hatten sich am frühen Nachmittag an die Ermittler gewandt, nachdem Manfred R. nicht nach Hause kam. Vermutlich ist der 88-Jährige in einem grauen Mercedes C180 mit hannoverschen Kennzeichen unterwegs. In welche Richtung der Gesuchte aufgebrochen sein könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Jedes Polizeirevier nimmt Hinweise entgegen

Manfred R. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur und weiße Haare. Als er aus dem Haus ging, trug der 88-Jährige eine dunkle Hose, schwarze Jacke und eine Basecap. Wer den Senior gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, kann sich unter Telefon (0511) 109 42 17 an die Polizei wenden. Alternativ nimmt auch jedes andere Revier Hinweise entgegen.

Von Peer Hellerling