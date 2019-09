Vermisst: Wer hat diesen 27-Jährigen aus Langenhagen gesehen?

Langenhagen

Die Polizei sucht nach einem 27 Jahre alten Mann aus Langenhagen, der seit Anfang September vermisst wird. Nach Angaben der Behörde war Sani S. zuletzt am 31. August in der Stadt gesehen worden. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht nach Sani S. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Quelle: Polizei

Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte, verließ der Gesuchte an dem Tag gegen 12.30 Uhr seine Wohnung nahe des Langenhagener Marktplatzes. Danach verliert sich seine Spur. „Möglicherweise ist er in einem weißen Toyota Yaris mit slowenischem Kennzeichen unterwegs“, heißt es von den Ermittlern weiter.

Wo ist der Vermisste?

Sani S. ist etwa 1,75 Meter groß und athletisch. Auf dem Arm hat er mehrere Tattoos, sie zeigen einen Frauenkopf, zwei Totenschädel sowie eine Schlange. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er einen Bart. Der Vermisste spricht nach Polizeiangaben Deutsch mit Akzent.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke