Langenhagen

Der Versorger Enercity hat den Betroffenen der Wasserverunreinigung in Langenhagen kurz vor Weihnachten per Brief ein „Dankeschön“ zugestellt. Darin zu finden ist ein 25-Euro-Gutschein für die Ernst-August-Galerie in Hannover. Doch offenbar haben nicht alle betroffenen Haushalte einen solchen Gutschein erhalten.

Denn eine Anwohnerin hatte am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr Briefe mit den Gutscheinen aus diversen Briefkästen in der Ehrlichstraße und angrenzenden Straßenzügen gestohlen, wie die Polizei Langenhagen mitteilt. Auf Facebook berichten zahlreiche Anwohner von dieser Beobachtung. Zeugenhinweise führten die Polizei daher schließlich zu einer 58-jährigen Anwohnerin aus der näheren Umgebung. Die Ermittlungen dauern laut Polizeisprecher Jens-Peter Krüger noch an.

Von Sebastian Stein