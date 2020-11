Verschmutztes Trinkwasser in Langenhagen: Staatsanwaltschaft schließt Straftat aus

Langenhagen

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat im Fall des verunreinigten Trinkwassers in Langenhagen bislang keinen Anhaltspunkt für eine strafbare Handlung gefunden. Das erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge auf Anfrage dieser Zeitung. Zuvor hatte noch ein externes Gutachten gefehlt. Demzufolge liegt nun laut Staatsanwaltschaft aber kein strafrechtlich relevanter Fall vor. Weil die Sache aber eine derart große Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe, sei die Polizei erneut mit Ermittlungen beauftragt. Von dieser Seite ist der Fall also noch immer nicht ganz abgeschlossen.

Enercity schreibt Gewerbebetriebe an

Währenddessen bereitet der Wasserversorger Enercity ein Schreiben an die relevanten Gewerbebetriebe im Netzgebiet vor. Die Betreiber würden darauf hinweisen, ihre jeweiligen Wasserinstallationen gemäß bestehender Richtlinien zu überprüfen beziehungsweise überprüfen zu lassen, sagte Enercity-Sprecher Dirk Haushalter.

Gesundheitsamt prüft Wasserqualität

„Darüber hinaus haben wir seit der Wasserfreigabe durch das Gesundheitsamt weiter Proben an verschiedenen Stellen in Langenhagen entnommen.“ Diese hätten allerdings keine Auffälligkeiten ergeben, so Haushalter. Die Probenahmen sollen noch bis Weihnachten fortgesetzt werden. „Sicherheit hat nach wie vor höchste Priorität“, sagte Haushalter.

Bis vor zwei Wochen hatten Teile Langenhagens – zeitweise bis zu 6000 Menschen – über 14 Tage ohne sauberes Trinkwasser auskommen müssen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Reinigungsmittel durch eine Verkettung von Problemen – unter anderem ein defektes Rückschlagventil – aus einem Gewerbebetrieb ins Wassernetz gelangt. Die Ursache lag nach Angaben von Enercity in der schlechten Absicherung des Betriebs. Nach Informationen dieser Zeitung stand als Verursacher die Shell-Tankstelle mit ihrer Waschanlage am Reuterdamm im Fokus der Untersuchungen. Enercity und die Behörden wollten sich bislang dazu jedoch nicht äußern.

Von Sebastian Stein