Beamte der Autobahnpolizei Hannover haben am Mittwoch Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen einen 52 Jahre alten Lastwagenfahrer eingeleitet. Der Mann war mit 26 Rindern auf dem Weg zu einem Schlachthof. Die Tiere konnten nach Angaben der Polizei nicht ausreichend getränkt werden.

Transporter hatte eine Reifenpanne

Wie die Behörde mitteilt, war der Tiertransporter am Mittwochmorgen nach einem Reifenplatzer auf dem Rastplatz Godshorn an der Autobahn 2 liegengeblieben. Das Fahrzeug war zuvor in Tschechien gestartet und auf dem Weg zu einem Schlachtbetrieb in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen hatte einen Ersatz-Lastwagen nach Niedersachsen geschickt, in den die Rinder umgeladen werden sollten. Nach HAZ-Informationen war zunächst eine Streife des Zolls auf den Tiertransporter aufmerksam geworden. Die Fahnder verständigten dann die Polizei und einen Veterinär.

Als die Polizei um kurz vor 15 Uhr auf dem Rastplatz eintraf, stellten die Beamten zwei hintereinanderstehende Lastwagen fest, deren Laderampen geöffnet waren. Zehn Rinder waren bereits in das Ersatzfahrzeug umgeladen worden. Nach Angaben der Polizei bestand dabei aber die Gefahr, dass eines der Tiere auf den Rastplatz oder die Autobahn laufen könnte.

Tiere konnten nicht getränkt werden

Der inzwischen eingetroffene Veterinär stellte zudem diverse Verstöße in Bezug auf den Tiertransport fest. Das Hauptproblem: Die Tiere konnten vor Ort nicht getränkt werden. Außerdem war der Ersatzlastwagen zu klein, um alle Tiere aufzunehmen und bis zum Schlachthof zu transportieren.

Die Polizei entschied deshalb, dass ein weiterer Lkw kommen müsse, um die restlichen Tiere zum Schlachthof zu transportieren. Um die Rinder während der Wartezeit mit Wasser zu versorgen, füllte die Feuerwehr, die ebenfalls hinzugezogen wurde, die Tränken des Pannenlastwagens. Erst gegen 19.45 Uhr traf der zweite Ersatzwagen auf dem Rastplatz ein, sodass die Verladung der übrigen Tiere beginnen konnte und die Transporter ihre Fahrt zum Bestimmungsort fortsetzen konnten.

Die Polizei hat aufgrund von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ein Verfahren gegen den 52 Jahre alten Lkw-Fahrer eingeleitet. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen.

