Bei der Polizei Langenhagen sind am Sonnabend zwischen 0.45 und 2.45 Uhr mehrere Beschwerden über Ruhestörungen eingegangen. Als die Beamten schließlich an den Schmiedeweg in Godshorn ausrückten, klärte sich der Ursprung des Krachs schnell. Gut 200 bis 250 Jugendliche hatten sich auf dem Grundstück vor einem Mehrfamilienhaus zu einer größeren Party getroffen.

Die Beamten stellten vor Ort reichlich Verstöße gegen die niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus fest. So sollen die etwa 18 bis 25 Jahre alten Besucher größtenteils die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten haben, berichtet am Sonntag eine Sprecherin des Kommissariats in Langenhagen. Als die Polizisten dagegen vorgingen, hätten sich viele der Partygäste nicht nur uneinsichtig gezeigt, sondern seien aggressiv auf die Beamten losgegangen, berichtet die Kommissariatssprecherin weiter. Ihre Kollegen riefen daraufhin Verstärkung.

Polizei rückt mit Großaufgebot an

Mit zehn Streifenwagen aus den umliegenden Kommissariaten rückte die Polizei schließlich nach Godshorn aus. Bis diese am Einsatzort eintrafen, verschwand allerdings ein Teil der Feiernden in unterschiedliche Richtungen. Die übrigen Partygänger erhielten Platzverweise, denen sie friedlich nachkamen, heißt es von der Polizei. Parallel leiteten die Beamten eine Reihe von Bußgeldverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Regeln ein.

Von Sven Warnecke