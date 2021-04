Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 67-Jährigen aus Langenhagen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er steht im Verdacht, am Dienstag seine 89 Jahre alte Schwiegermutter eine Treppe hinunter gestoßen zu haben. Die Frau trug dabei schwere Verletzungen davon. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Er soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Verdächtige selbst hatte am Dienstag gegen 11 Uhr den Rettungsdienst zur Wohnung seiner Schwiegermutter an der Niedersachsenstraße gerufen. Er gab an, dass die 89-Jährige die Treppe im Hausflur heruntergestürzt sei und sich dabei am Hinterkopf verletzt habe. Die Seniorin stand nach dem Vorfall unter Schock. Die Helfer brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Als die Polizei das Opfer im Krankenhaus befragt hatte, ergab sich allerdings ein anderes Bild. Der Verdacht richtete sich jetzt gegen den Schwiegersohn. Im wird vorgeworfen, die Seniorin vorsätzlich von der Treppe gestoßen zu haben. Die Polizei nahm den 67-Jährigen am Freitag vorläufig fest und brachte ihn in Polizeigewahrsam. Zu einem möglichen Motiv der Tat liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor.

Von Tobias Morchner