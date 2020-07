Godshorn

Sönke Nordmeyer schreibt an der Leibniz Universität Hannover derzeit seine Masterarbeit über „ Akzeptanz der Wärmepumpen-Technologie in Wohnhäusern – eine empirische Analyse“. Doch für die notwendige Analyse sucht der 24-Jährige noch Teilnehmer für eine Umfrage.

Dass Wärmepumpen eine Alternative sein können bei der energetischen Sanierung von Bestandshäusern sowie bei der Entscheidung für einen Neubau, steht außer Frage. Es gehe auch gar nicht darum, für Wärmepumpen als Heizsystem innerhalb eines Gebäudes zu werben oder die Technik zu erklären, sagt Nordmeyer. „Wichtig ist, die Akzeptanz herauszufinden von Menschen, die bereits ein Haus besitzen sowie zukünftig bauen oder ein Haus kaufen möchten – und wie sie allgemein dazu stehen und ob sie es machen würden.“

Etwa 100 bis 150 Seiten wird die Masterarbeit des 24-Jährigen umfassen. Ein Großteil wird die Analyse einer Umfrage einnehmen – aus der die Akzeptanz für Wärmepumpen herauszuarbeiten ist. Mehr als 1000 Flyer hat er gedruckt, rund 200 sind noch da. „Ich habe viele in Godshorn und Schulenburg verteilt. In Kürze werde ich auch in Engelbostel noch zahlreiche Flyer in die Briefkästen werfen“, sagt Nordmeyer und hofft auf die Mithilfe der Bürger. „Es dauert auch nur einige Minuten.“

300 Teilnehmer sollten es sein

Auf dem Flyer hat er einen QR-Code und einen Link hinterlassen. Damit gelangt man in die Umfrage, die er zusammen mit einem Kommilitonen für das Institut für Wirtschaftsinformatik der Leibniz Universität unternimmt. Aktuell hat das Duo rund 200 Rückmeldungen erhalten. „Unser Ziel ist es, dass bis zu 300 Personen an der Umfrage teilnehmen“, sagt der Godshorner. Diese Zahl sei auch von seinem Betreuer der Masterarbeit avisiert worden, damit die Umfrage eine gewisse Repräsentanz erhalte.

Seine Masterarbeit möchte Sönke Nordmeyer, der sich im zehnten Semester befindet, im Oktober abschließen. Mitte Juli soll die Zielmarke von 300 Umfrageteilnehmern erreicht sein und die Umfrage abschließen, bis dahin brauchte er noch Mithelfer. Interessierte können sich über den Link https://survey.uni-hannover.de/index.php/366412?lang=de an der Umfrage beteiligen oder den QR-Code auf dem Flyer scannen und gelangen so zu den Fragen.

