Langenhagen hat gewählt. Auch über die Ortsräte ist abgestimmt worden – und es gibt voraussichtlich einige Wechsel. In Godshorn startet mit Tim-Julian Wook wohl der jüngste Ortsbürgermeister in der Geschichte der Stadt. In Schulenburg erzielt die CDU erneut die absolute Mehrheit. Und in Kaltenweide bleibt das Rennen spannend.