Langenhagen

Die Stadt Langenhagen hat insgesamt 16.017 Stimmzettel zur Wahl des Seniorenbeirates verschickt. 74 davon sind aber fehlerhaft.

Gewählt werden kann ausschließlich per Briefwahl. „Alle Rücksendungen, die bis Donnerstag, den 14.10.2021, um 12 Uhr bei uns eingehen, werden gezählt“, sagt Wahlleiterin Doris Lange. Sie bittet alle Wahlberechtigten zu prüfen, ob sie einen Stimmzettel erhalten haben und ob der Stimmzettel auch die Namen von zu wählenden Personen enthält.

Denn wie schon bei der Kommunalwahl, als 168 Langenhagener fehlerhafte Stimmzettel erhalten hatten, ging es auch diesmal nicht ohne Panne ab: „Leider ist es bei 74 verschickten Stimmzetteln zu einem Druckfehler gekommen“, so die Wahlleiterin. Die fehlerhaften Stimmzettel seien aber leicht zu erkennen: Auf ihnen stehen keine Namen, sondern nur Platzhalter. Die Wahlleiterin bittet die Betroffenen, sich direkt an das Wahlamt der Stadt Langenhagen im Rathaus, Raum 122, E-Mail an wahlamt@langenhagen.de, Telefon (0511) 7307-9228, zu wenden. Gleiches gilt für Personen, die meinen, wahlberechtigt zu sein, die aber keine Briefwahlunterlagen erhalten haben.

Jeder Wahlberechtigte hat maximal elf Stimmen

Seit rund 20 Jahren gibt es den Seniorenbeirat in Langenhagen. Das elfköpfige Gremium vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren unabhängig, konfessionell nicht gebunden und parteipolitisch neutral.

Für den Seniorenbeirat werden jetzt elf Mitglieder für fünf Jahre gewählt. Gewählt wird nach dem Grundsatz der Personenwahl. Dabei kann jeder Wahlberechtigte höchstens elf zugelassenen Wahlvorschlägen jeweils eine Stimme geben. Wahlberechtigt sind dem Grunde nach alle Personen, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ununterbrochen den ersten Wohnsitz in Langenhagen haben.

Von Frank Walter