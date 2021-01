Langenhagen

„Gemeinsam die Zukunft gestalten“ – unter dieser Überschrift starten Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori und die SPD Langenhagen ein neues Programm – und laden die Bürger zum Mitmachen ein. Dafür wurde eigens auch eine neue Homepage der Kandidatin unter www.afragamoori.de im Internet gestartet.

Neben Informationen zur Person und ihrer politischen Arbeit ist eine Onlineumfrage zu finden, an der alle Langenhagener teilnehmen können. „Ich möchte wissen, was sich die Menschen für Langenhagen wünschen. Denn mich bewegt, was die Menschen hier vor Ort konkret bewegt“, wirbt Gamoori um Teilnahme.

„Wir wollen nicht nur für die Menschen, sondern auch mit ihnen gemeinsam eine neue Zukunft gestalten. Dabei können sich alle so viel sie möchten einbringen. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr freuen wir uns. Da dies momentan nicht in Präsenzveranstaltungen geht, haben wir den Weg einer postalischen und gleichzeitigen Online-Befragung gewählt,“ betont der SPD-Co-Vorsitzende Tim Julian Wook.

Neben der neuen Homepage ist auch ein Kontakt mit der Bürgermeisterkandidatin per E-Mail an kontakt@afragamoori.de sowie telefonisch unter (01 51) 40 32 56 44 möglich.

Von Sven Warnecke