Krähenwinkel

Wer den Waldsee besucht, kann dort ab Freitag, 19. Juni, wieder die Toilettenanlage nutzen. Die Stadt hat die sanitären Einrichtungen nach einer gründlichen Reinigung freigegeben. Diese war nach einem Einbruch notwendig. Zudem haben Handwerker im Inneren Vandalismusschäden beseitigt.

Die Anlage bleibt vorbehaltlich des Wetters bis Mitte September für Gäste des Badesees geöffnet. Mitarbeiter, so kündigt es die Stadt an, reinigen die Toiletten montags bis freitags einmal am Tag.

Anzeige

„An sonnigen Tagen, wenn viele Menschen Zeit am See verbringen, ist es sinnvoll, dass ihnen fußläufig sanitäre Anlagen zur Verfügung stehen“, sagt Kirsten Grimm-Hose, Leiterin der städtischen Gebäudeverwaltung. „Viele schätzen darum dieses Angebot und gehen sorgsam mit der Anlage um.“ Sie appelliert an alle anderen Seegäste, diesen guten Beispielen zu folgen und eine unnötige Verunreinigung der Toiletten zu vermeiden.

Weitere HAZ+ Artikel

Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass das Wasser an den Waschbecken nicht zum Trinken geeignet ist. Die gesamte Anlage werde mit Brunnenwasser versorgt, berichtet Stadtsprecherin Juliane Stahl. Aufgrund von Eisen könne es mitunter zu Verfärbungen des Wassers kommen.

Von Julia Gödde-Polley