Langenhagen

Die Nordbahn auf dem Flughafen Hannover in Langenhagen wird von Montag, 23. September, bis Freitag, 27. September, wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Das kündigt ein Flughafen-Sprecher an. In dieser Zeit müssen alle Flugzeuge auf der Südbahn starten und landen. Deshalb wird es im Süden des Stadtgebiets lauter. „Die Flughafengesellschaft bittet die dortigen Anwohner um Verständnis“, schreibt das Unternehmen.

„Eine regelmäßige Wartung und Instandsetzung der Flugbetriebsflächen ist unumgänglich. Auf dem Prüfstand stehen dann etwa Fugen, Beton, Elektrik und Markierungen“, heißt es vom Flughafen. Auch der Gummiabrieb der Flugzeuge müsse regelmäßig entfernt werden. Diese Arbeiten könnten nur bei einer Vollsperrung erledigt werden.

Von Julia Gödde-Polley